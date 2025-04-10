Свыше 30 тысяч людей приняли участие в мероприятии "Безопасный транспорт" на Горьковском шоссе.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали в рамках кампании "Безопасный транспорт" проводили просветительскую деятельность, связанную с безопасностью на объектах железнодорожного транспорта. Более 30 тысяч человек стали участниками этого мероприятия.

Кампания была организована на всей территории ОАО "РЖД" с 17 марта по 5 апреля 2025 года. Ее задача - предотвращение инцидентов с несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях ("руфинг") и перемещение снаружи подвижного состава ("зацепинг").

Сотрудники железнодорожной магистрали вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организовали и провели более 2,8 тыс. профилактических рейдов на станциях и перегонах магистрали для выявления нарушителей правил поведения на железной дороге.

В ходе профилактической работы с общественностью, железнодорожники провели более 3,3 тыс. лекций и бесед, показали около 2 тыс. профилактических видео и фильмов о безопасности на железной дороге, распространили 22,5 тыс. брошюр и информационных листов.

К тому же, в учебных учреждениях и заведениях дополнительного образования, расположенных рядом с железной дорогой, были размещены печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения на железной дороге, а также были показаны тематические видеоролики.

Железнодорожные пути - это место с повышенным риском. Регулярно проводятся мероприятия по предотвращению несчастных случаев, не связанных с производством. Работники железной дороги призывают взрослых объяснять детям правила безопасности, быть настолько бдительными, насколько это возможно, в области движения поездов и отказываться от использования мобильных телефонов и электронных устройств во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути. Строго запрещено играть рядом с железнодорожной инфраструктурой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.