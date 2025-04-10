Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники из Ульяновска приняли участие в экологическом мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2025-04-10 09:24
Железнодорожные работники из Ульяновска приняли участие в экологическом мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Куйбышевской железной дороги принял участие в экологическом мероприятии по очистке территории Парка Победы в Ульяновске. Работники железной дороги убрали более 1500 кв. м площади, собрав 60 куб. м прошлогодней опавшей листвы и накопившегося за зиму мусора.

Парк Победы в Ульяновске является мемориалом в честь подвига советского народа, который одержал победу над фашизмом. Здесь находятся военная техника времен Великой Отечественной войны и Аллея Героев-ульяновцев, которые были удостоены звания Героя Советского Союза. Экологическое мероприятие было приурочено к 80-летию Победы и было направлено на благоустройство парков, скверов и общественных пространств Ульяновской области.

В будущем также планируется организация субботников на территориях железнодорожных предприятий и очистка берегов водоемов.

Стоит отметить, что Куйбышевская железная дорога традиционно поддерживает экологические инициативы, проводимые в регионах, с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду, осуществляет проекты и акции по сортировке вторичных ресурсов, устранению незаконных свалок и посадке деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru