Железнодорожные работники из Ульяновска приняли участие в экологическом мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Куйбышевской железной дороги принял участие в экологическом мероприятии по очистке территории Парка Победы в Ульяновске. Работники железной дороги убрали более 1500 кв. м площади, собрав 60 куб. м прошлогодней опавшей листвы и накопившегося за зиму мусора.

Парк Победы в Ульяновске является мемориалом в честь подвига советского народа, который одержал победу над фашизмом. Здесь находятся военная техника времен Великой Отечественной войны и Аллея Героев-ульяновцев, которые были удостоены звания Героя Советского Союза. Экологическое мероприятие было приурочено к 80-летию Победы и было направлено на благоустройство парков, скверов и общественных пространств Ульяновской области.

В будущем также планируется организация субботников на территориях железнодорожных предприятий и очистка берегов водоемов.

Стоит отметить, что Куйбышевская железная дорога традиционно поддерживает экологические инициативы, проводимые в регионах, с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду, осуществляет проекты и акции по сортировке вторичных ресурсов, устранению незаконных свалок и посадке деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.