Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2025 года, на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети, было возвращено обратно пассажирам 430 потерянных или забытых предметов.

2025-04-10 09:18
С 2025 года, на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети, было возвращено обратно пассажирам 430 потерянных или забытых предметов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года более 430 предметов, забытых или потерянных в дальнемерных поездах Восточно-Сибирской железной дороги, были возвращены их владельцам.

Наиболее часто пассажиры забывают в вагонах документы, одежду, очки, книги, электронные устройства и их зарядные устройства. Эти предметы составляют более 80% от общего числа всех возвращенных вещей. Среди потерянных в поездах вещей также были обнаружены необычные предметы: например, в I квартале текущего года пассажирам ВСЖД были возвращены детский манеж, "ватрушка" для катания с горки, самовар, коробка с елочными шарами, костыли-трости и зубной протез.

Если пассажиры забыли свои вещи в поезде, они могут подать заявку на их поиск на сайте. В заявке следует указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо детально описать забытые вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с момента начала поездки и доступен для пассажиров дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru