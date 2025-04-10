С 2025 года, на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети, было возвращено обратно пассажирам 430 потерянных или забытых предметов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года более 430 предметов, забытых или потерянных в дальнемерных поездах Восточно-Сибирской железной дороги, были возвращены их владельцам.

Наиболее часто пассажиры забывают в вагонах документы, одежду, очки, книги, электронные устройства и их зарядные устройства. Эти предметы составляют более 80% от общего числа всех возвращенных вещей. Среди потерянных в поездах вещей также были обнаружены необычные предметы: например, в I квартале текущего года пассажирам ВСЖД были возвращены детский манеж, "ватрушка" для катания с горки, самовар, коробка с елочными шарами, костыли-трости и зубной протез.

Если пассажиры забыли свои вещи в поезде, они могут подать заявку на их поиск на сайте. В заявке следует указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо детально описать забытые вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с момента начала поездки и доступен для пассажиров дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.