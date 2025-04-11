В 2025 году на Свердловской железнодорожной сети будет обновлено более 300 км железнодорожных путей.

На Свердловской железнодорожной магистрали стартовали запланированные работы по восстановлению и модернизации пути. В начальной стадии специалисты занимаются заменой рельсовых стыков на участках Кольцово – Арамиль, Перебор – Кунавино в Свердловской области, Заводоуковская – Новая Заимка, Перил – Демьянка в Тюменской области, Чайковская – Шабуничи в Пермском крае. В общем и целом, за сезон (с апреля по ноябрь) планируется отремонтировать 322,3 км пути, заменить 145 стрелочных переводов.

Большая часть работ, запланированных на текущий год, приходится на основной ход Транссибирской магистрали: направления Екатеринбург – Пермь – Чепца и Екатеринбург – Войновка – Называевская. Это участки с высокой интенсивностью движения поездов, включая тяжелогрузные. Кроме того, ремонт пути будет проведен на других ключевых направлениях: Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Каменск-Уральский, Пермь – Соликамск, Войновка – Сургут, Коротчаево – Новый Уренгой.

В процессе работ будут задействованы 5 путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники. Для выполнения профилактических работ и ремонта земляного полотна (восстановление откосов насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) будут применяться специализированные механизированные комплексы, включающие экскаваторы и бульдозеры.

С целью увеличения пропускной способности магистрали в период ремонтных работ для поездов будут разработаны специальные расписания. Это позволит своевременно регулировать движение и предотвратить сбои в процессе перевозок.

Ежегодно объем и характер ремонтных работ определяются на основании плановых расписаний обновления железнодорожного пути, а также в соответствии с результатами диагностики текущего состояния пути. Проведение путевых работ вовремя гарантирует безопасность и надежность транспортировки, позволяет на отремонтированных участках повысить максимально допустимые скорости для пассажирских поездов до 120 км/ч, а для грузовых - до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.