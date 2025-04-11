Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Вербное воскресенье и на Пасху, пригородные поезда 5 направлений Московской железнодорожной магистрали получили дополнительные станции остановок.

2025-04-11 13:20
В Вербное воскресение (13 апреля) и на Пасху (20 апреля) для удобства пассажиров Московская железная дорога в сотрудничестве с транспортной компанией установила дополнительные остановки для 32 пригородных поездов Белорусского, Савёловского, Курского, Рижского и Киевского направлений. Остановки находятся рядом с церквями и кладбищами, которые будут доступны для общественного посещения во время православных праздников.

17 пригородным поездам дальних диаметральных маршрутов с Белорусского на Савёловское направление и обратно назначены дополнительные остановки на станциях Отрадное или Здравница, 10 поездам Курского и Рижского направлений – на Миитовской или Троицкой, 5 поездам на Киевском направлении – в Алабино.

С информацией обо всех изменениях в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

