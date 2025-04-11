Самообслуживающие терминалы были установлены на четырех станциях в Татарстане и Удмуртии.

На четырех станциях с высоким пассажиропотоком Горьковская железная дорога вместе с ППК «Содружество» установили пять новых терминалов для самостоятельной покупки билетов на пригородные поезда.

Теперь эти устройства функционируют на остановке Метро Аметьево, станциях Казань-1 и Аэропорт в Республике Татарстан, а также в Ижевске в Удмуртской республике.

Новые терминалы отличаются современным дизайном. Большой сенсорный экран делает процесс покупки билета более комфортным. Оборудование, разработанное и изготовленное в России, благодаря своим обновленным техническим характеристикам значительно ускоряет процесс обслуживания пассажиров.

В устройствах можно приобрести билеты по полной стоимости и льготные билеты для школьников и студентов, а также оформить квитанцию на провоз багажа и животных. В Казани также доступна покупка проездных документов на электрички до Нижнего Новгорода с указанием мест.

Отметим, что теперь билеты на межрегиональный пригородный поезд по маршруту Нижний Новгород – Казань можно приобрести и через приложение «Про Транспорт». Для этого пассажиру необходимо установить и запустить приложение на своем мобильном устройстве, выбрать станцию отправления и прибытия, дату и время поездки. После регистрации становятся доступны выбор места и покупка билета. Проездной документ активируется в разделе «Заказы». Во время поездки необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.