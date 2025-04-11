В первом триместре 2025 года произошло увеличение на 16% в числе пассажиров, которые были перевезены на пригородных поездах в Кузбассе.

С января по март 2025 года количество пассажиров, перевезенных на пригородных поездах в Кемеровской области, составило около 724 тыс. человек. Это на 16% больше, чем в тот же период предыдущего года. Увеличение пассажиропотока связано с рядом причин, включая расширение маршрутной сети и улучшение системы электронных сервисов продаж.

В марте количество пассажиров пригородных поездов Кузбасса достигло 238 тыс. человек, что на 13% больше, чем в марте прошлого года.

Стоит отметить, что пригородные поезда пользуются популярностью среди студентов и школьников региона: они составляют 15% от общего числа пассажиров.

Заметный рост наблюдается в сфере электронных продаж билетов. В первом квартале через электронные сервисы было приобретено более 170 тыс. билетов, что на 34% больше, чем в первом квартале предыдущего года. Самые популярные маршруты для покупки билетов в интернете – Новокузнецк – Междуреченск, Автостанция (405 км) – Новокузнецк и Юрга-1 – Болотная.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести без контакта с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и чат-бота в Telegram через систему быстрых платежей (СБП).

Подробная информация о расписании движения поездов доступна на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.