Пассажиры с ограниченными возможностями передвижения все чаще обращаются за услугами станций в Новосибирской области.

2025-04-11 12:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года услугами специализированной помощи на вокзалах Новосибирской области воспользовались 1800 пассажиров. Это на 16% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Наибольшим спросом сервис пользовался на вокзалах станций Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Барабинск, Чулымская, Болотная, Мошково, Бердск и Искитим.

Сотрудники железной дороги помогали пассажирам с ограниченными возможностями здоровья в процессе посадки и высадки из поезда, при оформлении билетов, а также при перемещении по территории вокзала.

Напомним, что в ноябре 2024 года на вокзале Новосибирск-Главный был открыт зал ожидания для пассажиров с ограниченной мобильностью, где установлены санитарная комната, тактильные указатели и индукционные системы для людей со слабым слухом.

Услуги для пассажиров с ограниченной мобильностью предоставляются бесплатно. Для получения специальной помощи на вокзале или для бронирования специализированного места в поезде дальнего следования, необходимо обратиться в Центр содействия мобильности граждан ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный, телефонная линия работает 24/7, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

