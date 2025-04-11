На вокзале Новоалтайска для путешественников начала работу свежая экспозиция произведений искусства.

12:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Новоалтайск Западно-Сибирской железнодорожной магистрали была открыта экспозиция картин ветерана железнодорожного транспорта и художника Валентина Ермакова. Выставка была организована в рамках проекта «Вокзал – территория культуры».

В течение месяца путешественники могут убить время в ожидании своего поезда, ознакомившись с экспозицией, где представлено более 20 произведений художника. Все работы выполнены масляными красками.

Проект «Вокзал – территория культуры» представляет собой ряд культурных мероприятий. В рамках этого проекта на протяжении года на станциях Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае проводятся выставки искусства, мастер-классы, концерты, викторины. В 2024 году более 350 тыс. пассажиров приняли участие в этих мероприятиях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.