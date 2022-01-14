В январе-марте 2022 года изменится расписание нескольких электричек Казанского направления Московской железной дороги

10:09

В январе-марте текущего года внесены корректировки в график движения пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтных работ на Юго-Восточной железной дороге.

Обращаем внимание пассажиров, что 17-19, 24-26, 31 января, 1, 2, 7-9, 14-16, 21, 22, 28 февраля, 1-2, 9-10, 14-16, 21-23 и 28-30 марта электропоезда № 6762 Москва – Шиферная (в 19:58) и № 6769 Шиферная – Раменское (в 22:48) проследуют укороченным маршрутом от/до остановочного пункта 88 км.

17-19, 24-27, 31 января, 1, 2, 7-10, 14-16, 21-23, 28 февраля, 1, 2, 9-11, 14-16, 21-23 и 28-31 марта у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, в связи с путевыми работами на участке Кривандино – Рязановка 24-27 января выведут из расписания 2 электрички – № 6687 Кривандино – Рязановка (в 11:10) и № 6690 Рязановка – Кривандино (в 14:57).

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.