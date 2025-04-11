Западно-Сибирская железнодорожная компания переходит на ежедневное обслуживание двух электричек в Омском регионе.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21-го апреля 2025 года в Омской области стартует ежедневное движение следующих пригородных электропоездов:

Московка – Называевская – Московка. Время отправления с Московки – 10:16, с Омска – 10:36, прибытие в Называевскую – 13:21. Обратный рейс: отправление из Называевской – 13:44, из Омска – 16:47, прибытие в Московку – 17:06; № 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск. Время отправления из Омска – 10:40, прибытие в Калачинскую – 12:19. Обратный рейс: отправление из Калачинской – 14:08, прибытие в Омск – 15:48.

Также, начиная с 26 апреля 2025 года, по субботам будет осуществляться рейс электропоезда № 6676 Омск – Сыропятское (отправление – в 09:13, прибытие – в 10:02).

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «Омск-пригород», по телефонам: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в кассах продажи билетов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.