Персонал Восточно-Сибирской железной дороги организовал учебные занятия по безопасности для учащихся Бурятии.

2025-04-11 11:29
На Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали продолжаются акции, целью которых является предотвращение аварий на территории движения поездов, в которых участвуют дети и подростки. В рамках этой инициативы, сотрудники железной дороги провели уроки безопасности в учебных заведениях Северобайкальска (Республика Бурятия). Более 120 учеников приняли участие в этом мероприятии.

Младшеклассникам рассказали о специфике работы железнодорожной магистрали, напомнили о правилах поведения на железной дороге и об опасностях, которые могут возникнуть из-за непродуманных действий и спешки. В ходе беседы дети узнали, как безопасно переходить железнодорожные пути и почему вблизи железной дороги необходимо снять наушники и капюшон.

Стоит отметить, что за первый квартал 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге уже произошло 1 инцидент, в результате которого погиб подросток. В общей сложности за это время на территории магистрали произошло 12 случаев травматизма граждан, 9 из которых закончились смертельно.

Сотрудники железной дороги призывают родителей объяснять детям правила безопасности, учить их ориентироваться рядом с железной дорогой, воспитывать в них дисциплинированность, осторожность и бдительность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

