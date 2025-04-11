С момента начала года на железнодорожной линии Горьковского направления было проложено свыше 55 км «бархатной» дороги.

Сотрудники Горьковской железной дороги с момента начала путеремонтной кампании 2025 года установили 55,7 км бесшовного, также известного как "бархатного", пути.

На данный момент в Нижегородской области идут работы по основному ремонту железнодорожного покрытия на участках Шеманиха – Уста, Трактовый – Бобыльская, Линда – Тарасиха, а также Соловейка – Пологовка – Сережа.

Также продолжаются работы на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино – в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый – в Свердловской области, Бирюли – Куркачи – в Республике Татарстан, Шолья – Кама – в Удмуртской республике.

Работники железной дороги заменяют рельсовую решетку, укладывают путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках.

В общей сложности в 2025 году сотрудники ГЖД планируют провести капитальный ремонт примерно 280 км железнодорожного покрытия. Кроме того, будет выполнена замена 127 стрелочных переводов.

Путеремонтная кампания ориентирована на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и увеличение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.