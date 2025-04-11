В течение первого квартала текущего года, более 2 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Восточно-Сибирской железной дороги.

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первого квартала 2025 года 2286 пассажиров с ограниченными возможностями получили необходимую поддержку на станциях Восточно-Сибирской железной дороги. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Услуги сопровождения для пассажиров с ограниченными возможностями предлагаются на 20 вокзалах ВСЖД. Больше всего запросов было зарегистрировано на станциях Иркутск-Пассажирский (909 запросов), Улан-Удэ (452 запроса) и Тайшет (222 запроса).

Специализированные службы обеспечивают оперативное и бесплатное предоставление помощи пассажирам с ограниченными возможностями в оформлении билетов, передвижении по вокзалу (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медицинские пункты) и сопровождении до поезда и входа в него.

Запросы на предоставление ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре поддержки мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1). Рекомендуется отправлять их заранее.

Подробности об услугах Центра поддержки мобильности можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.