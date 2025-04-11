12 и 13 апреля 2025 года на популярных пригородных маршрутах Красноярской железной дороги планируется увеличить число вагонов в составе электропоездов.

09:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «Краспригород» планирует увеличить количество вагонов в некоторых городских и пригородных поездах в предверии ожидаемого потепления на ближайшие выходные, что приведет к росту числа пассажиров, направляющихся на дачные и туристические маршруты.

В частности, в субботу и воскресенье, 12–13 апреля, в часы наибольшего пассажиропотока на маршруте Красноярск – Дивногорск будут работать шестивагонные электрички.

Электропоезда, которые в часы пик отправляются на дачные маршруты до станций Зыково, Базаиха, Кача, Камарчага, Бугач, Красноярск-Северный и Чернореченская, будут увеличены до 6 и 8 вагонов.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «Краспригород», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.