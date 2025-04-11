Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

12 и 13 апреля 2025 года на популярных пригородных маршрутах Красноярской железной дороги планируется увеличить число вагонов в составе электропоездов.

2025-04-11 09:16
12 и 13 апреля 2025 года на популярных пригородных маршрутах Красноярской железной дороги планируется увеличить число вагонов в составе электропоездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «Краспригород» планирует увеличить количество вагонов в некоторых городских и пригородных поездах в предверии ожидаемого потепления на ближайшие выходные, что приведет к росту числа пассажиров, направляющихся на дачные и туристические маршруты.

В частности, в субботу и воскресенье, 12–13 апреля, в часы наибольшего пассажиропотока на маршруте Красноярск – Дивногорск будут работать шестивагонные электрички.

Электропоезда, которые в часы пик отправляются на дачные маршруты до станций Зыково, Базаиха, Кача, Камарчага, Бугач, Красноярск-Северный и Чернореченская, будут увеличены до 6 и 8 вагонов.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «Краспригород», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru