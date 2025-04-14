Железнодорожные работники из Калининграда организовали волонтерский день, посвященный Дню Победы.

17:36

Прошедшую субботу на Калининградской железнодорожной магистрали отметили проведением субботника, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так, руководители и работники дороги занялись уборкой территории Центра по сохранению исторического наследия, выполнили работы по очистке и покраске музейных экспонатов на открытой площадке. Волонтеры приняли участие в субботнике на кладбище участников штурма Кенигсберга и первых переселенцев на улице Камская. Они также вместе с представителями Совета ветеранов убрали сухостой и помыли гранитные плиты на братской могиле на станции Голубево, где захоронены 1133 солдата и офицера, погибших весной 1945 года во время Восточно-Прусской операции.

Кроме того, работники магистрали очистили около 5 км полосы отвода в пределах Калининграда.

Всего в ходе субботника было собрано и вывезено на полигон более 900 кг мусора, отправлено на переработку 460 кг макулатуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.