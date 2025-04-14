Железнодорожные работники из Калининграда организовали волонтерский день, связанный с празднованием Дня Победы.

17:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Прошедшую субботу на Калининградской железнодорожной магистрали отметили проведением субботника, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, руководители и работники дороги занялись уборкой территории Центра по сохранению исторического наследия, где также были выполнены работы по очистке и покраске музейных экспонатов на открытом пространстве. Волонтеры приняли активное участие в субботнике на кладбище участников штурма Кенигсберга и первых переселенцев на улице Камская. Они также помогли представителям Совета ветеранов в уборке сухостоя и мытье гранитных плит на братской могиле на станции Голубево, где покоятся 1133 солдата и офицера, павших весной 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции.

Дополнительно, работники магистрали очистили примерно 5 км полосы отвода в пределах Калининграда.

В результате субботника было собрано и утилизировано более 900 кг мусора, а также отправлено на переработку 460 кг макулатуры, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.