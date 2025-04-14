Железнодорожная линия Горького приняла участие в экологическом фестивале под названием «Зеленый голос Вятки»

15:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали приняли участие в крупномасштабном экологическом фестивале «Зеленый голос Вятки», проходившем в Кировской области. Основные места проведения были в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

Фестиваль был организован в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» Российской Федерации. В ходе мероприятия прошли тематические игры, лекции и мастер-классы. Участникам рассказывали о специфике переработки отходов.

Целью фестиваля является повышение уровня экологической осведомленности населения.

В фестивале также участвовали представители Российского экологического общества, института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, руководители проектов «Чистая Арктика», «Чистая страна», «Прокачаем школы», «Умная сортировка», эксперты «Сколково», а также экологи и общественные деятели из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Кирова.

Сотрудники экологической лаборатории Горьковской железной дороги организовали свою площадку на экологической ярмарке в Кирово-Чепецке. Они представили участникам последние достижения магистрали в области охраны окружающей среды, включая раздельный сбор отходов, их повторное использование в производстве и реализуемые программы по снижению негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, они продемонстрировали возможности мобильной экологической лаборатории и рассказали о используемых приборах для мониторинга атмосферного воздуха.

Проведение акций по защите окружающей среды и реализация программ по формированию экологического сознания в обществе – одно из ключевых направлений работы Горьковской железнодорожной магистрали. Основная цель – минимизация негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения.

Программа по сортировке мусора на пластик и другие отходы функционирует на инфраструктурных объектах и в некоторых поездах, где установлены специализированные стационарные контейнеры для сбора батарей. На некоторых железнодорожных станциях установлены специальные устройства для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок - так называемые фандоматы, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.