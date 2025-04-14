Огнеборцы на колесах Московской железнодорожной сети подготовлены к функционированию в летний сезон 2025 года.

14:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железной дороге Москвы 28 пожарных поездов готовы к действию в пожароопасный сезон 2025 года.

Эти поезда предназначены для борьбы с огнем в зоне отвода железнодорожных путей, около инфраструктурных объектов ОАО «РЖД», а также для помощи в тушении городских пожаров и устранении чрезвычайных ситуаций.

Во время подготовки все пожарные поезда филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД прошли техническое обслуживание, были пополнены запасы огнетушащих средств, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Было установлено дополнительно 14 цистерн с водой (одна цистерна пожарного поезда может вместить более 60 тонн воды). Цистерны-резервуары оснащены электронными датчиками для контроля температуры и уровня наполнения водой. Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор воды или пены из шлангов, что позволяет тушить пожары на расстоянии 1,5 км от места остановки. Каждый пожарный поезд оснащен навигационной системой ГЛОНАСС.

Был создан запас продуктов питания, рассчитанный на три дня автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная вода для питья. В местах дислокации обеспечены все санитарные и бытовые условия для персонала.

При наступлении стабильной жаркой погоды и возможных природных пожаров вблизи железнодорожных путей экипажи пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.

Пожарные поезда расположены во всех регионах дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.