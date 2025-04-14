С января по март 2025 года, двухярусные вагоны на Горьковском железнодорожном направлении осуществили транспортировку примерно 409 тыс. путешественников.

13:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года, двухэтажные поезда, следующие по Горьковской железнодорожной линии, перевезли около 409 тысяч пассажиров. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За три месяца двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии воспользовались 142 тысячи пассажиров, а между Москвой и столицей Удмуртии - более 93 тысяч человек.

Сообщение с Москвой и столицей Татарстана использовали свыше 88 тысяч пассажиров, а с столицей Марий Эл - более 85 тысяч.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.