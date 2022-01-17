Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 1 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались специальными сервисами на Южном вокзале Калининграда в 2021 году

2022-01-17 15:40
В 2021 году на Южном вокзале Калининграда обслужили 1146 маломобильных пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущий год . К середине января 2022 года за помощью обратились 23 пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники вокзала помогают маломобильным пассажирам в посадке и высадке в поезда, приобретении билетов через специализированные кассы, получении справочной информации.

Во всех составах поездов дальнего следования курсируют вагоны со специализированными купе, предназначенными для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, доб. 1 (в тоновом режиме). Обращение можно оставить за 3 суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Услуга предоставляется бесплатно.

Подробная информация о сервисах для маломобильных пассажиров опубликована на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

