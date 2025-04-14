Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года гости станций Северной железнодорожной линии передали на утилизацию примерно 77 тыс. консервных банок и бутылей.

2025-04-14 10:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года, благодаря фандоматам, размещенным на станциях Северной железнодорожной сети, было собрано примерно 57 тыс. использованных пластиковых бутылок и около 20 тыс. алюминиевых банок. Собранные отходы направляются на предприятия, специализирующиеся на переработке вторичного сырья. Общий объем собранного вторсырья увеличился в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

На данный момент фандоматы функционируют на вокзалах Архангельск, Вологда, Ярославль-Главный, Кострома, Коноша, Череповец, Кинешма, Сыктывкар, Ухта, Княжпогост, Котлас-Южный, Печора, Северодвинск и Приволжье.

Лидерами по количеству собранного – являются вокзал Ярославль-Главный (16,3 тыс.), станция Приволжье в Ярославле (13,4 тыс.) и вокзал Северодвинск (10,9 тыс.).

В качестве поощрения за сдачу тары пользователям фандоматов начисляются «экобонусы», которые можно обменять на скидки, бонусные баллы и подарки от партнерских компаний.

В 2024 году через фандоматы на вокзалах Северной железной дороги было собрано свыше 220 тыс. бутылок и банок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

