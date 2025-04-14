Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по март текущего года количество перевозок на "Ласточках" между Нижним Новгородом и Иваново увеличилось на 76%.

2025-04-14 10:44
С января по март текущего года количество перевозок на
В период с января по март 2025 года было перевезено свыше 26 тыс. пассажиров на скоростных поездах "Ласточка", следующих по маршруту Нижний Новгород - Иваново. Это на 76% больше, чем в тот же период 2024 года.

За три месяца около 869 тыс. человек воспользовались услугами "Ласточки" для путешествия из столицы Приволжья, включая более 806 тыс. пассажиров, следовавших по маршруту Нижний Новгород - Москва, и свыше 36 тыс. - по маршруту Нижний Новгород - Киров.

С 25 апреля до 1 июня 2025 года между Нижним Новгородом и Москвой будет работать удвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Отправление из Москвы запланировано на 21:15, прибытие в Нижний Новгород - на 01:13 следующего дня. В обратном направлении "Ласточка" отправится в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка", имеющих пяти- и десятивагонные составы. ОАО "РЖД" мониторит изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

