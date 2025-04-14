Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО "РЖД" предоставило стипендии студентам, которые посвятили свои дипломные проекты теме развития Восточно-Сибирской железной дороги.

2025-04-14 10:38
ОАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Девять студентов из образовательных учреждений Иркутской области и Республики Бурятии получат гранты от ОАО «РЖД» за подготовку дипломных работ, посвященных развитию Восточно-Сибирской железной дороги.

Семь студентов из Иркутского государственного университета путей сообщения и двое из Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта были удостоены грантов.

Дипломные работы касаются развития перспективного сектора логистических услуг - контейнерных перевозок на Дальний Восток, цифровых решений для улучшения системы обеспечения движения поездов, разработки мер для усиления электрической мощности для прохождения тяжеловесных грузовых составов на сложных участках магистрали. Студенты также предложили свои идеи в области технологии и нормирования труда для отдельных категорий работников.

Холдинг «РЖД» ежегодно выделяет гранты на подготовку дипломных работ по темам, выбранным компанией. Гранты выдаются с целью материального поощрения студентов и активного привлечения молодежи к решению производственных задач, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru