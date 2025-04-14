ОАО "РЖД" предоставило стипендии студентам, которые посвятили свои дипломные проекты теме развития Восточно-Сибирской железной дороги.

Девять студентов из образовательных учреждений Иркутской области и Республики Бурятии получат гранты от ОАО «РЖД» за подготовку дипломных работ, посвященных развитию Восточно-Сибирской железной дороги.

Семь студентов из Иркутского государственного университета путей сообщения и двое из Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта были удостоены грантов.

Дипломные работы касаются развития перспективного сектора логистических услуг - контейнерных перевозок на Дальний Восток, цифровых решений для улучшения системы обеспечения движения поездов, разработки мер для усиления электрической мощности для прохождения тяжеловесных грузовых составов на сложных участках магистрали. Студенты также предложили свои идеи в области технологии и нормирования труда для отдельных категорий работников.

Холдинг «РЖД» ежегодно выделяет гранты на подготовку дипломных работ по темам, выбранным компанией. Гранты выдаются с целью материального поощрения студентов и активного привлечения молодежи к решению производственных задач, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.