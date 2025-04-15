Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом квартале этого года потребность в автоматизированных камерах хранения на Южном вокзале Калининграда увеличилась в два раза.

2025-04-15 15:54
В первом квартале этого года потребность в автоматизированных камерах хранения на Южном вокзале Калининграда увеличилась в два раза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Южном вокзале Калининграда пассажиры и гости вокзала 1085 раз использовали автоматизированные камеры хранения для своего багажа и ручной клади. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, спрос на эту услугу увеличился в два раза.

На Южном вокзале функционирует 96 ячеек для хранения стандартного, среднего и крупногабаритного багажа. Цена услуги определяется в зависимости от размера ячейки и периода хранения. Есть три варианта оплаты: наличными, через терминал или с использованием QR-кода. Последний вариант наиболее популярен среди пассажиров, поскольку все данные об услуге отправляются на электронную почту и сохраняются на мобильном устройстве, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru