В первом квартале этого года потребность в автоматизированных камерах хранения на Южном вокзале Калининграда увеличилась в два раза.

15:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Южном вокзале Калининграда пассажиры и гости вокзала 1085 раз использовали автоматизированные камеры хранения для своего багажа и ручной клади. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, спрос на эту услугу увеличился в два раза.

На Южном вокзале функционирует 96 ячеек для хранения стандартного, среднего и крупногабаритного багажа. Цена услуги определяется в зависимости от размера ячейки и периода хранения. Есть три варианта оплаты: наличными, через терминал или с использованием QR-кода. Последний вариант наиболее популярен среди пассажиров, поскольку все данные об услуге отправляются на электронную почту и сохраняются на мобильном устройстве, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.