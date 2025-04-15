С 12 июня 2025 года будет запущен сезонный пригородный рейс, соединяющий Ростов-на-Дону и Ейск.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 12 июня 2025 года, сезонное пригородное сообщение между Ростовом-на-Дону и Ейском будет возобновлено с использованием рельсовых автобусов.

Поездки из Ростова-на-Дону к Азовскому морю и обратно будут доступны по выходным, а также в праздничные дни 12 и 13 июня 2025 года.

Поезд отправляется с вокзала Ростов-Пригородный в 06:45 и прибывает в Ейск в 09:58. Возвращение запланировано на 17:50, прибытие в Ростов-на-Дону - в 20:36.

В маршруте предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Ожидается, что поезд прекратит свои рейсы 28 сентября 2025 года.

Актуальное расписание можно найти на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.