С января по март 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии наблюдался рост в 28% в области транспортировки грузов с использованием контейнерных поездов.

2025-04-15 13:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года Куйбышевская железная дорога отправила 159 контейнерных поездов с общим весом около 348 тыс. тонн. Это на 35 поездов (28%) больше, чем в тот же период предыдущего года.

Причиной роста объема стало, в том числе, открытие новых направлений для контейнерных перевозок. Например, были запущены новые маршруты от станции Косяковка (КбшЖД) до Казахстана и от станции Стерлитамак (КбшЖД) до крупнейшего портового узла Восточный и припортовой станции Автово в Санкт-Петербурге.

Расширение сети маршрутов контейнерных поездов является одним из ключевых направлений работы Куйбышевской железной дороги, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

