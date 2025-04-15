Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железнодорожная компания начала осуществлять перевозки по мультимодальной схеме «железная дорога – река – море».

2025-04-15 13:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железной дороге Куйбышева начали осуществлять план перевозки грузов с использованием железнодорожного и водного транспорта. В прошедшие выходные в речной порт Тольятти прибыла партия листовой стали объемом 3,5 тыс. тонн со станции Магнитогорск - Грузовой Южно-Уральской железной дороги. После перегрузки груз будет отправлен по воде через крупнейший порт Новороссийск в Сирийскую Арабскую Республику.

Это первая перевозка, осуществленная по схеме «железная дорога – река – море», где порт действует как получатель и отправитель груза. Для организации наиболее эффективной работы в этом направлении, Куйбышевская железная дорога ведет переговоры с ПАО «Порт Тольятти» о создании станции Жигулевское Море для работы с крупнотоннажными 40-футовыми контейнерами. Во время навигации это позволит облегчить загруженные участки сети и освободить железнодорожную инфраструктуру для обеспечения пассажирских перевозок, не ущемляя грузовую базу.

Самарская область благодаря своему географическому положению имеет преимущества для реализации подобных проектов. В будущем через порт в Тольятти планируется перегрузка грузов с отправкой не только в Сирию, но и в Индию, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию по транскаспийской ветке международного транспортного коридора «Север – Юг».

Также ведутся переговоры о создании аналогичных отправок с речными портами в Сызрани и Ульяновске, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

