В первом триместре 2025 года на железнодорожных переходах Свердловской линии количество нарушений правил дорожного движения сократилось более чем в два с половиной раза.

12:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД отмечает улучшение дисциплины водителей на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог за I квартал 2025 года. Соблюдение правил дорожного движения автомобилистами является ключевым фактором в снижении числа аварийных ситуаций на переездах.

В период с января по март дежурные СвЖД отметили снижение числа нарушений ПДД водителями более чем в 2,5 раза: было зафиксировано 100 случаев проезда на запрещающий сигнал и обхода закрытых шлагбаумов, в сравнении с 261 случаем за тот же период 2024 года. В пределах магистрали произошло 1 ДТП (в прошлом году за аналогичный период было 2). Инцидентов с участием общественного транспорта не было.

Наибольшая дисциплина водителей наблюдается на железнодорожных переездах в Тюменской области (1 нарушение ПДД) и ЯНАО (нарушений не было). В этих регионах также не было ДТП на переездах. В Свердловской области было зафиксировано более 50 нарушений, в ХМАО – Югре – более 30 нарушений и 1 ДТП, в Пермском крае – 9 нарушений.

Каждое нарушение правил водителями влечет за собой риск аварии и угрозу жизни и здоровью участников движения. Для того чтобы привлечь внимание водителей к безопасности движения на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог и стимулировать их строго соблюдать ПДД, сотрудники СвЖД проводят различные профилактические мероприятия.

На оживленных переездах, где зафиксировано большое количество нарушений, проводятся информационные кампании, в автотранспортных компаниях – беседы, в автошколах – специальные уроки.

Служба корпоративных коммуникаций СвЖД призывает автомобилистов соблюдать меры безопасности для себя, сотрудников железнодорожного транспорта и пассажиров при приближении к железнодорожному переезду, следуя указаниям дорожных знаков, светофоров и положению шлагбаума на Свердловской магистрали.