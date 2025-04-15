Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 8 тыс. пассажиров воспользовались сервисом автоматизированных камер хранения на станциях Южно-Уральской железной дороги в первом квартале 2025 года.

2025-04-15 09:49
В первом квартале 2025 года более 8 тысяч человек использовали автоматизированные камеры хранения, расположенные на железнодорожных станциях ЮУЖД. Наибольшей популярностью эта услуга пользовалась среди пассажиров станций Челябинск, Оренбург и Орск.

На данный момент на станциях установлено 434 ячейки для хранения багажа и ручной клади.

Отметим, что автоматизированные камеры хранения, работающие круглосуточно без перерывов, предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей. В зависимости от размера багажа, можно выбрать наиболее подходящую ячейку – стандартную, среднюю или большую. Оплата осуществляется по QR-коду через терминал, расположенный рядом с камерами хранения. Тариф определяется в зависимости от времени и размера выбранной ячейки.

Подробную информацию о предоставляемых услугах и сервисах, расписании движения поездов можно получить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00.

На пригородных станциях Челябинска, Чебаркуля, Верхнего Уфалея, Кургана, Новосергиевской и Сорочинска также предусмотрены места для хранения багажа. Багаж размещается сотрудником станции на специально оборудованные стеллажи. Габариты одного места по сумме трех измерений (ширина, длина, высота) не должны превышать 180 см, вес – до 75 кг.

В первом квартале 2025 года этой услугой воспользовались 607 пассажиров, большинство из которых – на станции Челябинска (548 человек), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

