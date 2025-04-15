Железнодорожная линия Горького начинает движение "Поезда Победы"

09:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Горьковской железной дороге был создан мемориальный "Поезд Победы". Он состоит из 6 платформ с экспонатами военной техники, санитарного вагона и двух вагонов-теплушек с полевой кухней. Во главе поезда - знаменитый паровоз серии Л-4302.

23 апреля 2025 года "Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода и пройдет по всей Горьковской железной дороге. Маршрут мемориального состава включает 45 станций, где будут проводиться праздничные мероприятия и концерты.

Конечной точкой двухнедельного путешествия станет Нижний Новгород, где у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду "Козьма Минин".

Первый "Поезд Победы", созданный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию победы над нацистской Германией.

Паровозы серии Л производились с 1945 по 1955 год на Коломенском, Брянском и Ворошиловском заводах. За этот период было построено более 4,1 тыс. Первый опытный образец - П-0001 (Победа). Серия была переименована в честь главного конструктора Л. С. Лебедянского 14 января 1947 года - в "Л".

Паровоз Л-4302 был изготовлен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1951 году. С завода он был отправлен в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, в 2019 году - на Московскую магистраль. С 2024 года он эксплуатируется на Горьковской железной дороге.

Маршрут движения мемориального состава "Поезд Победы" по Горьковской железной дороге с 23 апреля по 6 мая 2025 года: