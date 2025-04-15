Железнодорожная линия Горького начинает движение "Поезда Победы"

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Горьковской железной дороге был создан мемориальный "Поезд Победы". Он состоит из 6 платформ с экспонатами военной техники, санитарного вагона и двух вагонов-теплушек с полевой кухней. Во главе поезда - знаменитый паровоз серии Л-4302.
23 апреля 2025 года "Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода и пройдет по всей Горьковской железной дороге. Маршрут мемориального состава включает 45 станций, где будут проводиться праздничные мероприятия и концерты.
Конечной точкой двухнедельного путешествия станет Нижний Новгород, где у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду "Козьма Минин".
Первый "Поезд Победы", созданный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию победы над нацистской Германией.
Паровозы серии Л производились с 1945 по 1955 год на Коломенском, Брянском и Ворошиловском заводах. За этот период было построено более 4,1 тыс. Первый опытный образец - П-0001 (Победа). Серия была переименована в честь главного конструктора Л. С. Лебедянского 14 января 1947 года - в "Л".
Паровоз Л-4302 был изготовлен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1951 году. С завода он был отправлен в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, в 2019 году - на Московскую магистраль. С 2024 года он эксплуатируется на Горьковской железной дороге.
Маршрут движения мемориального состава "Поезд Победы" по Горьковской железной дороге с 23 апреля по 6 мая 2025 года:
|Пункт
|Время приезда
(мск)
|Продолжительность
мероприятия
|23 апреля
|1.
|Нижний Новгород
|07:40
|1 час
|2.
|Дзержинск
|10:00
|1 час
|3.
|Вязники
|13:52
|20 минут
|4.
|Ковров-1
|16:55
|40 минут
|5.
|Владимир
|19:50
|1 час
|24 апреля
|6.
|Муром
|10:20
|1 час
|7.
|Арзамас-2
|19:55
|1 час
|25 апреля
|8.
|Красный узел
|11:45
|1 час
|9.
|Лукоянов
|16:55
|40 минут
|10.
|Шатки
|18:35
|20 минут
|26 апреля
|11.
|Сергач
|09:35
|1 час
|12.
|Шумерля
|13:15
|40 минут
|13.
|Вурнары
|14:55
|20 минут
|14.
|Канаш-1
|16:30
|1 час
|27 апреля
|15.
|Алатырь
|07:35
|1 час
|16.
|Чебоксары-1
|15:55
|1 час
|28 апреля
|17.
|Зелёный Дол
|08:05
|40 минут
|18.
|Йошкар-Ола
|14:10
|1 час
|29 апреля
|19.
|Бурундуки
|08:45
|1 час
|20.
|Буа
|10:20
|1 час
|30 апреля
|21.
|Казань
|09:00
|1 час
|22.
|Шемордан
|13:25
|40 минут
|23.
|Вятские Поляны
|15:05
|1 час
|24.
|Можга
|20:00
|40 минут
|1 мая
|25.