Железнодорожная линия Горького начинает движение "Поезда Победы"

2025-04-15 09:37
Железнодорожная линия Горького начинает движение
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Горьковской железной дороге был создан мемориальный "Поезд Победы". Он состоит из 6 платформ с экспонатами военной техники, санитарного вагона и двух вагонов-теплушек с полевой кухней. Во главе поезда - знаменитый паровоз серии Л-4302.

23 апреля 2025 года "Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода и пройдет по всей Горьковской железной дороге. Маршрут мемориального состава включает 45 станций, где будут проводиться праздничные мероприятия и концерты.

Конечной точкой двухнедельного путешествия станет Нижний Новгород, где у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду "Козьма Минин".

Первый "Поезд Победы", созданный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию победы над нацистской Германией.

Паровозы серии Л производились с 1945 по 1955 год на Коломенском, Брянском и Ворошиловском заводах. За этот период было построено более 4,1 тыс. Первый опытный образец - П-0001 (Победа). Серия была переименована в честь главного конструктора Л. С. Лебедянского 14 января 1947 года - в "Л".

Паровоз Л-4302 был изготовлен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1951 году. С завода он был отправлен в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, в 2019 году - на Московскую магистраль. С 2024 года он эксплуатируется на Горьковской железной дороге.

Маршрут движения мемориального состава "Поезд Победы" по Горьковской железной дороге с 23 апреля по 6 мая 2025 года:

  Пункт Время приезда
(мск)		 Продолжительность
мероприятия
23 апреля
1. Нижний Новгород 07:40 1 час
2. Дзержинск 10:00 1 час
3. Вязники 13:52 20 минут
4. Ковров-1 16:55 40 минут
5. Владимир 19:50 1 час
24 апреля
6. Муром 10:20 1 час
7. Арзамас-2 19:55 1 час
25 апреля
8. Красный узел 11:45 1 час
9. Лукоянов 16:55 40 минут
10. Шатки 18:35 20 минут
26 апреля
11. Сергач 09:35 1 час
12. Шумерля 13:15 40 минут
13. Вурнары 14:55 20 минут
14. Канаш-1 16:30 1 час
27 апреля
15. Алатырь 07:35 1 час
16. Чебоксары-1 15:55 1 час
28 апреля
17. Зелёный Дол 08:05 40 минут
18. Йошкар-Ола 14:10 1 час
29 апреля
19. Бурундуки 08:45 1 час
20. Буа 10:20 1 час
30 апреля
21. Казань 09:00 1 час
22. Шемордан 13:25 40 минут
23. Вятские Поляны 15:05 1 час
24. Можга 20:00 40 минут
1 мая
