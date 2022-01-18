Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» выросли на 52%

11:24

Услугами высокоскоростных поездов «Сапсан» в 2021 году воспользовались почти 5,4 млн пассажиров, что почти на 52% больше, чем годом ранее. В том числе в декабре прошлого года «Сапсаны» перевезли 476,4 тыс. пассажиров (+57% к декабрю 2020 года и +8% к декабрю 2019 года).

Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими перевезено свыше 48 млн пассажиров.

На долю поездов «Сапсан» приходится более половины пассажиропотока линии Санкт-Петербург – Москва. Ежесуточно они делают здесь до 30 рейсов, перевозя в среднем около 15 тыс. пассажиров. В 2021 году они перевезли на этом направлении 4,8 млн человек.

Чтобы поездки становились еще комфортнее, холдинг «ЖД» модернизирует существующий парк поездов «Сапсан»: на сегодня модернизированы уже 4 состава, работы продолжаются. Также ведется поставка новых поездов: в прошлом году из Германии прибыли 3 новых «Сапсана», в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы и сертификационные испытания.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.