В первом триместре нынешнего года транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети увеличилась на 12,7%

2025-04-15 09:22
В первом квартале 2025 года КрасЖД перевезла 61,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Внутреннее сообщение составило 25,4 тыс. ДФЭ, что на 23,8% больше, чем в январе-марте 2024 года, а экспортное - 36,4 тыс. ДФЭ (+6%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 13,3% и достигло 40,3 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 651,6 тыс. тонн).

Также был отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах:

  • цветных металлов – 9,9 тыс. ДФЭ (+48%);
  • химических веществ и соды – 1,7 тыс. ДФЭ (+17,7%);
  • строительных материалов – 985 ДФЭ (увеличение в 2,2 раза);
  • различных и сборных грузов – 905 ДФЭ (увеличение в 1,8 раза);
  • прочих продуктов питания – 875 ДФЭ (увеличение в 3,2 раза), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.
