В первом триместре нынешнего года транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети увеличилась на 12,7%

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года КрасЖД перевезла 61,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Внутреннее сообщение составило 25,4 тыс. ДФЭ, что на 23,8% больше, чем в январе-марте 2024 года, а экспортное - 36,4 тыс. ДФЭ (+6%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 13,3% и достигло 40,3 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 651,6 тыс. тонн).

Также был отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах: