В Воронеже прошло обсуждение подготовки локомотивов к летней перевозке пассажиров.

2025-04-16 17:34
Во время служебного визита на Юго-Восточную и Северо-Кавказскую железнодорожные линии, заместитель главного управляющего ОАО «РЖД» и руководитель Дирекции тяги, Дмитрий Пегов, посетил Воронежский завод по ремонту тепловозов (часть АО «Желдорреммаш»). Он ознакомился с производственными возможностями предприятия и обсудил с представителями ремонтных и сервисных предприятий АО «Желдорреммаш» и АО «ЛокоТех» подготовку локомотивов к летним пассажирским перевозкам.

Воронежский ТРЗ является самым большим местом в стране, где проводятся средний и капитальный ремонт пассажирских тепловозов ТЭП70 всех модификаций. Эти локомотивы работают на всех участках железнодорожной сети, которые не электрифицированы.

Сейчас возможности завода позволяют увеличить загрузку производственных мощностей минимум на 20%. Для оптимизации сервисной работы и улучшения качества обслуживания планируется перенести сюда часть локомотивов ТЭП70, которые в настоящее время обслуживаются на заводах в Ельце и Коломне.

Ремонт локомотивов находится под особым наблюдением в ОАО «РЖД». От своевременной и качественной работы заводов по ремонту локомотивов и сервисных компаний зависит надежность и бесперебойность перевозок.

