Количество грузоперевозок, зарегистрированных на Свердловской железнодорожной линии через Центр продажи грузовых услуг РЖД в период с января по март 2025 года, увеличилось почти в два раза.

2025-04-16 17:15
С января по март 2025 года эксперты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Свердловской железной дороге содействовали в организации перевозки товаров для 140 компаний, что на 60% больше, чем в тот же период предыдущего года. 35 из них впервые воспользовались транспортными услугами по новым контрактам. Объем грузоперевозок, оформленных через ЦПУ на СвЖД, с начала года увеличился почти в два раза и превысил 550 тыс. тонн.

ЦПУ – это универсальный офис, который объединяет все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» на одной площадке по принципу «одного окна». Главная его цель – максимально облегчить доступ к услугам железнодорожного транспорта для предприятий малого и среднего бизнеса.

Например, в первом квартале специалисты центра помогли малому бизнесу организовать перевозку сельскохозяйственной продукции со станции Ирбит в международном сообщении: в январе на станцию Брест-Северный (Республика Беларусь) были отправлены первые 132 тонны семян льна. Грузоотправителя, который впервые обратился за услугами железнодорожного транспорта, проконсультировали по вопросам организации доставки товара в соседнюю страну, разработали оптимальную логистическую схему, подобрали подходящий подвижной состав и тару (продукция перевозится в «биг-бэгах» – одноразовой мягкой таре, которую загружают в крытые вагоны). Кроме того, железнодорожники выполнили погрузочные работы на грузовом терминале, помогли оформить необходимый пакет документов и сопровождали на всех этапах перевозки. Отправка продукции планируется каждый квартал.

Через Центр Публичных Услуг помогли организовать доставку промышленных масел для предпринимателя из Свердловской области. Транспортировка будет осуществляться в крытых вагонах (упаковка - бочки и "еврокубы") с железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге до города Усть-Кут в Иркутской области (станции Лена и Лена-Восточная). Согласно плану поставок, перевозка товара будет происходить каждый месяц, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

