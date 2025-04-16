Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Инспекции на железнодорожных переходах будут проведены в Калининградском регионе 17 апреля 2025 года.

2025-04-16 15:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17-го апреля 2025 года на 35-ти железнодорожных переездах в Калининградской области будут проведены совместные с Госавтоинспекцией рейды для предотвращения аварий на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянными рисками столкновения автомобилей с движущимся составом. Например, 13 апреля водитель электропоезда "Ласточка" был вынужден использовать режим экстренного торможения, чтобы избежать ДТП.

В первом квартале 2025 года на железнодорожной магистрали было проведено более 50 рейдов, в результате которых было составлено более 20 административных протоколов за нарушение водителями правил переезда через железнодорожные пути. Регулярная профилактическая работа помогает уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году на Калининградской магистрали произошло 1 ДТП на переезде, в текущем году - ни одного.

Сотрудники Калининградской железной дороги призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения на переездах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

