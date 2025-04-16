Количество пострадавших людей на Горьковском шоссе в период с января по март 2025 года уменьшилось на 18%

15:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Число случаев получения травм на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали в период с января по март 2025 года уменьшилось на 18% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Так, за эти 3 месяца 18 человек получили травмы из-за своей неосторожности.

Главными причинами происшествий стали переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят профилактические мероприятия для предотвращения травматизма на железнодорожных объектах. В частности, они организуют совместные рейды с правоохранительными органами, а также проводят информационные беседы в образовательных учреждениях. Этот подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с пассажирами, акцентировать их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах и ответить на все вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Напоминаем: железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.