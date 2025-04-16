Восточно-Сибирская железнодорожная система подготовлена к сезону повышенной пожарной опасности.

На территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали проводится подготовка к сезону повышенной пожароопасности. Эксперты магистрали в сотрудничестве с государственными органами, местными властями и контролирующими учреждениями разрабатывают и внедряют набор мер по предотвращению пожаров.

В частности, на территории Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края в рамках магистрали проводится систематическая очистка отводных полос железной дороги, охраняемых зон и защитных лесных насаждений от сухой растительности, кустарников и деревьев, а также уборка порубочных остатков и валежника. Специальное оборудование используется для очистки просек и профилактической опашки вдоль железнодорожных путей.

Несанкционированные свалки рядом с железнодорожной инфраструктурой представляют серьезную угрозу безопасности. В связи с этим, в местные органы власти направляются запросы о ликвидации таких мест.

Пожарные поезда, оснащенные специальной пожарно-спасательной техникой и средствами для тушения пожаров, находятся в состоянии постоянной готовности: каждый поезд имеет более 120 тыс. литров воды и 5 тонн пенообразователя.

На Восточно-Сибирской железной дороге функционируют 19 таких специализированных составов, каждый из которых отвечает за участки пути длиной от 100 до 150 км. В 2025 году экипажи пожарных поездов уже 6 раз выезжали на тушение пожаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.