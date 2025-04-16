Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская железнодорожная система подготовлена к сезону повышенной пожарной опасности.

2025-04-16 12:06
Восточно-Сибирская железнодорожная система подготовлена к сезону повышенной пожарной опасности.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали проводится подготовка к сезону повышенной пожароопасности. Эксперты магистрали в сотрудничестве с государственными органами, местными властями и контролирующими учреждениями разрабатывают и внедряют набор мер по предотвращению пожаров.

В частности, на территории Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края в рамках магистрали проводится систематическая очистка отводных полос железной дороги, охраняемых зон и защитных лесных насаждений от сухой растительности, кустарников и деревьев, а также уборка порубочных остатков и валежника. Специальное оборудование используется для очистки просек и профилактической опашки вдоль железнодорожных путей.

Несанкционированные свалки рядом с железнодорожной инфраструктурой представляют серьезную угрозу безопасности. В связи с этим, в местные органы власти направляются запросы о ликвидации таких мест.

Пожарные поезда, оснащенные специальной пожарно-спасательной техникой и средствами для тушения пожаров, находятся в состоянии постоянной готовности: каждый поезд имеет более 120 тыс. литров воды и 5 тонн пенообразователя.

На Восточно-Сибирской железной дороге функционируют 19 таких специализированных составов, каждый из которых отвечает за участки пути длиной от 100 до 150 км. В 2025 году экипажи пожарных поездов уже 6 раз выезжали на тушение пожаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru