На Куйбышевской железнодорожной линии в путь движения ретропоезда "Паровоз Победы" добавлено 6 новых остановок.
2025-04-1610:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В путь движения "Победного Паровоза" по Куйбышевской железной дороге добавлено 6 новых станций: Кинель, Похвистнево, Письмянка, Лунино, Асеевская и Кузнецк. На этих станциях запланированы короткие остановки от 40 минут до 1 часа (без концертов). Все желающие могут сфотографироваться с реконструкторами, военной техникой времен Великой Отечественной войны и знаменитым паровозом "Лебедянка". В состав военного поезда входят 9 железнодорожных платформ с раритетной техникой.
"Паровоз Победы" начнет свое путешествие со станции Кинель, которая играла стратегическую роль в эвакуации гражданского населения и промышленных предприятий нашей страны во время войны. За 8 дней поезд пройдет через 6 регионов Российской Федерации. Всего, ретропоезд сделает 14 остановок. Конечной точкой маршрута станет Куйбышев, бывшая временная столица СССР в годы Великой Отечественной войны, сегодня - Самара.
Таким образом, обновленный маршрут "Победного Паровоза" и продолжительность мероприятий выглядят так:
В Кинеле 28 апреля с 12:00 до 13:00 будет работать без праздничной программы;
В Похвистнево 28 апреля с 16:30 до 17:30 также не будет праздничной программы;
В Уфе 29 апреля с 09:30 до 12:30 будет проводиться праздничная программа;
В Стерлитамаке 29 апреля с 18:50 до 21:20 также запланирована праздничная программа;
В Бугульме 30 апреля с 15:00 до 17:30 будет праздничная программа;
В Альметьевске 1 мая с 10:00 до 13:00 ожидается праздничная программа;
В Письмянке 1 мая с 15:45 до 16:45 не будет праздничной программы;
В Ульяновске-Центральном 2 мая с 14:00 до 17:00 пройдет праздничная программа;
В Рузаевке 3 мая с 10:20 до 13:20 будет праздничная программа;
В Лунине 3 мая с 16:20 до 17:00 не будет праздничной программы;
В Пензе-I 4 мая с 10:00 до 13:00 ожидается праздничная программа;
В Асеевской 4 мая с 16:55 до 17:35 не будет праздничной программы;
В Кузнецке 4 мая с 18:50 до 19:30 также не будет праздничной программы;
В Самаре 5 мая с 11:30 до 15:15 пройдет праздничная программа.
Указанное время является местным, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
