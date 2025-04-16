На Восточно-Сибирской железнодорожной линии идут завершающие стадии подготовки к периоду летних пассажирских транспортировок.

10:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к летнему сезону пассажирских перевозок 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге идет полным ходом, с акцентом на несколько ключевых аспектов.

Основное внимание сосредоточено на поддержании пассажирской инфраструктуры. Подготовительные мероприятия проводятся на 76 станциях, 12 павильонах и 882 платформах.

Как обычно, в летний период будут запущены поезда до курортов Черноморского побережья России: № 205/206 Иркутск – Анапа, № 273/274 Северобайкальск – Адлер. Также будет работать беспересадочная группа вагонов на маршруте Северобайкальск – Анапа в составе поезда № 235/236 Тында – Анапа. Ведется подготовка проводников, число которых увеличится на 428 человек, включая 290 студентов.

Основной задачей в летний период является перевозка организованных групп пассажиров, особенно детей. В этом году ВСЖД планирует перевезти около 15 тыс. молодых пассажиров.

В рамках пригородного сообщения на территории Иркутской области и Республики Бурятии будут работать 138 поездов. С 1 мая по 30 сентября 2025 года на наиболее популярных маршрутах будет увеличено количество вагонов, в некоторых случаях – до 10. Будут введены дополнительные маршруты на участках Иркутск-Сортировочный – Большой Луг, Улан-Удэ – Таловка. Эксперты считают, что это позволит полностью удовлетворить спрос во время сезона дач.

Для удобства пассажиров с мая будут открыты дополнительные кассы на остановках Мельниково, Дачная, а также на станциях Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Черемхово. Кроме того, на 12 станциях установят 20 новых терминалов самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.