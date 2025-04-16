Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ожидании празднования 9 Мая, на праздничные трассы Дальневосточной железной дороги будут запущены 5 ретро-поездов.

2025-04-16 09:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со 2-го по 7-е мая 2025 года, в предверии 80-летия Дня Победы, на Дальневосточной железной дороге запланированы пять ретропоездов с паровозной и тепловозной тягой. Помимо стандартных остановок в больших городах, "Поезда Победы" также посетят станции на БАМе, включая Постышево, Горин, Могот и другие, а также на Сахалине, включая станции Смирных, Макаров и Взморье. Работники железной дороги поздравят ветеранов и местное население, а также организуют концертные программы на станциях и вокзалах.

Праздничные составы будут включать пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспонатами военной техники эпохи Великой Отечественной войны, включая танки, грузовики и бронеавтомобили, а также гаубицы и полевые пушки.

События во время путешествия:

Путь от Ногликов до Южно-Сахалинска (на тепловозе)
Дата и время (местное) Станция Область
2 мая, с 10:50 до 11:50 Ноглики Сахалинская область
2 мая, с 14:20 до 15:20 Тымовск Сахалинская область
2 мая, с 17:50 до 18:50 Смирных Сахалинская область
3 мая, с 10:00 до 11:00 Поронайск Сахалинская область
3 мая, с 12:45 до 13:45 Макаров Сахалинская область
3 мая, с 16:10 до 17:10 Взморье Сахалинская область
4 мая, с 11:15 до 12:15 Долинск Сахалинская область
4 мая, с 13:35 до 14:35 Южно-Сахалинск Сахалинская область
Путь от Дальнереченска до Владивостока (на паровозе)
5 мая, с 09:00 до 10:00 Дальнереченск Приморский край
5 мая, с 12:00 до 13:00 Ружино Приморский край
5 мая, с 16:30 до 17:30 Спасск-Дальний Приморский край
6 мая, с 08:40 до 09:45 Сибирцево Приморский край
6 мая, с 11:50 до 12:55 Уссурийск Приморский край
7 мая, с 10:18 до 10:33 Вторая Речка
(посадка участников)		 Приморский край
7 мая, с 10:41 до 11:01 Первая Речка
(посадка участников)		 Приморский край
7 мая, с 11:10 до 15:50 Владивосток Приморский край
Путь от Нового Ургала до Комсомольска-на-Амуре (на тепловозе)
5 мая, с 10:00 до 15:00 Новый Ургал Хабаровский край
6 мая, с 09:00 до 11:00 Постышево Хабаровский край
6 мая, с 13:30 до 16:00 Горин Хабаровский край
6 мая, с 16:55 до 19:30 Хурмули Хабаровский край
7 мая, с 11:00 до 17:00 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
Путь от Биробиджана-1 до Вяземской через Хабаровск-1 (на паровозе)
6 мая, с 09:30 до 10:35 Биробиджан ЕАО
