В ожидании празднования 9 Мая, на праздничные трассы Дальневосточной железной дороги будут запущены 5 ретро-поездов.

09:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со 2-го по 7-е мая 2025 года, в предверии 80-летия Дня Победы, на Дальневосточной железной дороге запланированы пять ретропоездов с паровозной и тепловозной тягой. Помимо стандартных остановок в больших городах, "Поезда Победы" также посетят станции на БАМе, включая Постышево, Горин, Могот и другие, а также на Сахалине, включая станции Смирных, Макаров и Взморье. Работники железной дороги поздравят ветеранов и местное население, а также организуют концертные программы на станциях и вокзалах.

Праздничные составы будут включать пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспонатами военной техники эпохи Великой Отечественной войны, включая танки, грузовики и бронеавтомобили, а также гаубицы и полевые пушки.

События во время путешествия: