В ожидании празднования 9 Мая, на праздничные трассы Дальневосточной железной дороги будут запущены 5 ретро-поездов.

Со 2-го по 7-е мая 2025 года, в предверии 80-летия Дня Победы, на Дальневосточной железной дороге запланированы пять ретропоездов с паровозной и тепловозной тягой. Помимо стандартных остановок в больших городах, "Поезда Победы" также посетят станции на БАМе, включая Постышево, Горин, Могот и другие, а также на Сахалине, включая станции Смирных, Макаров и Взморье. Работники железной дороги поздравят ветеранов и местное население, а также организуют концертные программы на станциях и вокзалах.
Праздничные составы будут включать пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспонатами военной техники эпохи Великой Отечественной войны, включая танки, грузовики и бронеавтомобили, а также гаубицы и полевые пушки.
События во время путешествия:
|Путь от Ногликов до Южно-Сахалинска (на тепловозе)
|Дата и время (местное)
|Станция
|Область
|2 мая, с 10:50 до 11:50
|Ноглики
|Сахалинская область
|2 мая, с 14:20 до 15:20
|Тымовск
|Сахалинская область
|2 мая, с 17:50 до 18:50
|Смирных
|Сахалинская область
|3 мая, с 10:00 до 11:00
|Поронайск
|Сахалинская область
|3 мая, с 12:45 до 13:45
|Макаров
|Сахалинская область
|3 мая, с 16:10 до 17:10
|Взморье
|Сахалинская область
|4 мая, с 11:15 до 12:15
|Долинск
|Сахалинская область
|4 мая, с 13:35 до 14:35
|Южно-Сахалинск
|Сахалинская область
|Путь от Дальнереченска до Владивостока (на паровозе)
|5 мая, с 09:00 до 10:00
|Дальнереченск
|Приморский край
|5 мая, с 12:00 до 13:00
|Ружино
|Приморский край
|5 мая, с 16:30 до 17:30
|Спасск-Дальний
|Приморский край
|6 мая, с 08:40 до 09:45
|Сибирцево
|Приморский край
|6 мая, с 11:50 до 12:55
|Уссурийск
|Приморский край
|7 мая, с 10:18 до 10:33
|Вторая Речка
(посадка участников)
|Приморский край
|7 мая, с 10:41 до 11:01
|Первая Речка
(посадка участников)
|Приморский край
|7 мая, с 11:10 до 15:50
|Владивосток
|Приморский край
|Путь от Нового Ургала до Комсомольска-на-Амуре (на тепловозе)
|5 мая, с 10:00 до 15:00
|Новый Ургал
|Хабаровский край
|6 мая, с 09:00 до 11:00
|Постышево
|Хабаровский край
|6 мая, с 13:30 до 16:00
|Горин
|Хабаровский край
|6 мая, с 16:55 до 19:30
|Хурмули
|Хабаровский край
|7 мая, с 11:00 до 17:00
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|Путь от Биробиджана-1 до Вяземской через Хабаровск-1 (на паровозе)
|6 мая, с 09:30 до 10:35
|Биробиджан
|ЕАО
|6 мая, с 12:00 до 13:00
