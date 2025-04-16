Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С автовокзала Краснокаменска, расположенного на территории Забайкальской железнодорожной сети, впервые были отправлены грузовые автомобили.

2025-04-16 09:45
Первую пробную перевозку седельных тягачей из Китая осуществили на станции Краснокаменск Забайкальской железной дороги. Автомобили были загружены на специальную платформу для контейлерных перевозок и отправлены в центр России. Благодаря новой методике загрузки и размещения груза на специализированном подвижном составе, удалось снизить расходы на железнодорожные перевозки.

Раньше тягачи доставлялись из Китая на своем ходу, что приводило к значительному пробегу, повреждениям и утрате товарного вида техники. При использовании железнодорожного транспорта гарантируется сохранность автомобилей, быстрота и точность сроков доставки. Эта услуга будет полезна для транспортно-логистических компаний.

Стоит отметить, что за период с января по март 2025 года в Центры продажи услуг (ЦПУ) Забайкальской железной дороги поступило и было обработано 527 обращений клиентов из Забайкальского края и Амурской области через колл-центр ОАО «РЖД». Большинство запросов было связано с предоставлением вагонов для загрузки и терминально-складскими услугами, организацией загрузки и разгрузки грузов. Кроме того, благодаря эффективной работе сотрудников ЦПУ и подразделений Забайкальской железной дороги, холдинг «РЖД» приобрел 30 новых партнеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

