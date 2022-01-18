Электропоезда будут делать дополнительную остановку на остановочном пункте Левая Белая в пригороде Уфы

С 17 января пригородные поезда начали делать дополнительную остановку на остановочном пункте Левая Белая на участке Уфа - Дёма. Такое решение принято Куйбышевской магистралью совместно с компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» для улучшения качества обслуживания пассажиров.
На платформе Левая Белая будут останавливаться следующие электрички:
Данные пригородные поезда курсируют ежедневно.
Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах Куйбышевской железной дороги, на официальных сайтах ОАО «ЖД», АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.