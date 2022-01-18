Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Электропоезда будут делать дополнительную остановку на остановочном пункте Левая Белая в пригороде Уфы

2022-01-18 16:48
С 17 января пригородные поезда начали делать дополнительную остановку на остановочном пункте Левая Белая на участке Уфа - Дёма. Такое решение принято Куйбышевской магистралью совместно с компанией-перевозчиком АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» для улучшения качества обслуживания пассажиров.

На платформе Левая Белая будут останавливаться следующие электрички:

  • № 6464 Раевка – Шакша отправлением в 04:45;
  • № 6423 Кропачево – Дёма отправлением в 06:15;
  • № 6215/6216 Шакша – Инзер отправлением в 08:04;
  • № 6424 Дёма – Кропачево отправлением в 18:15;
  • № 6459 Уфа – Раевка отправлением в 20:30.

Данные пригородные поезда курсируют ежедневно.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах Куйбышевской железной дороги, на официальных сайтах ОАО «ЖД», АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

