Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники из Куйбышева стали участниками глобальной инициативы «Сад памяти»

2025-04-16 09:41
Железнодорожники из Куйбышева стали участниками глобальной инициативы «Сад памяти»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках ежегодной акции «Сад Памяти» на Куйбышевской железной дороге прошли первые крупные мероприятия. Они были организованы на территории Ставропольского и Ахунско-Ленинского лесничеств, расположенных в Самарской и Пензенской областях соответственно.

В Самаре более 500 человек, представляющих около 30 предприятий, организаций и общественных объединений, приняли участие в акции. В результате на 7 гектарах леса было посажено свыше 33 тыс. сосновых саженцев, из которых 900 были высажены работниками железной дороги.

В Пензенской области сотрудники Куйбышевской железной дороги посадили около 2 тыс. саженцев обыкновенной сосны. В скором времени к акции планируют присоединиться железнодорожники из Башкирии, Татарстана и Ульяновской области.

В России акция «Сад памяти» проводится в шестой раз. Она началась 18 марта текущего года. Как и в прошлые годы, работники Куйбышевской железной дороги всех поколений активно участвуют в ней.

Напомним, что в прошлом году сотрудники дороги участвовали в 11 мероприятиях данного международного проекта и посадили более 25 тыс. деревьев, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru