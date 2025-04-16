Железнодорожники из Куйбышева стали участниками глобальной инициативы «Сад памяти»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках ежегодной акции «Сад Памяти» на Куйбышевской железной дороге прошли первые крупные мероприятия. Они были организованы на территории Ставропольского и Ахунско-Ленинского лесничеств, расположенных в Самарской и Пензенской областях соответственно.

В Самаре более 500 человек, представляющих около 30 предприятий, организаций и общественных объединений, приняли участие в акции. В результате на 7 гектарах леса было посажено свыше 33 тыс. сосновых саженцев, из которых 900 были высажены работниками железной дороги.

В Пензенской области сотрудники Куйбышевской железной дороги посадили около 2 тыс. саженцев обыкновенной сосны. В скором времени к акции планируют присоединиться железнодорожники из Башкирии, Татарстана и Ульяновской области.

В России акция «Сад памяти» проводится в шестой раз. Она началась 18 марта текущего года. Как и в прошлые годы, работники Куйбышевской железной дороги всех поколений активно участвуют в ней.

Напомним, что в прошлом году сотрудники дороги участвовали в 11 мероприятиях данного международного проекта и посадили более 25 тыс. деревьев, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.