Сумма налогов, уплаченных Дальневосточной магистралью за период с января по март 2025 года, составила 11,3 миллиарда рублей.

2025-04-16 09:37
С января по март 2025 года Дальневосточная магистраль перевела в местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 11,3 млрд рублей в виде налогов и взносов. В частности, в бюджет Хабаровского края было перечислено 1,9 млрд рублей, в бюджет Амурской области - 1,4 млрд рублей, в бюджет Приморского края - 964,5 млн рублей, в бюджет Еврейской автономной области - 342,9 млн рублей, в бюджет Сахалинской области - 327,9 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) - 111,1 млн рублей.

Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 6,3 млрд рублей, по Приморскому краю – 48,4 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, как один из ведущих налогоплательщиков в регионах, где она работает, своевременно и полностью выплачивает налоги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

