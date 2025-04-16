20-го апреля Красноярская железнодорожная магистраль впервые направит "Поезд Победы" в торжественное путешествие по станциям основного маршрута.

09:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20-го апреля 2025 года отправится по праздничному маршруту состав, созданный в рамках уникального проекта КрасЖД, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основная задача проекта – сохранить историческую память о героизме советского народа.

«Поезд Победы» совершит остановки на пяти станциях магистрали: 21 апреля – в Боготоле, 22 апреля – в Ужуре, 24 апреля – в Абакане, 25 апреля – в Саянском, 5 мая – в Красноярске. Прибытие на каждую станцию запланировано на 12:00.

Юбилейный состав является мобильной экспозицией, включающей в себя знаменитый паровоз «Лебедянка», платформы с военной техникой, вагон-теплушку и вагон-сцену для выступления артистов агитбригады.

На каждой станции, где «Поезд Победы» сделает остановку, будет проходить историческая реконструкция, символизирующая прибытие военных эшелонов во время Великой Отечественной войны. Для этого на платформах поезда будут размещены образцы вооружения Красной армии – артиллерийские орудия (гаубицы, зенитные и противотанковые пушки, участвовавшие в ключевых битвах).

Полный образ военного эшелона дополнит и паровозная бригада, для которой специально пошита форма машинистов 40-х годов.

Во время остановки волонтеры будут рассказывать о экспонатах и роли Красноярской железной дороги в Великой Отечественной войне. Вагон-сцена напомнит о знаменитых фронтовых агитбригадах – зазвучат песни, которые исполнялись на выездных концертах в действующих частях Красной армии, на перронах пройдут театрализованные представления.

В Красноярске к агитбригаде присоединится необычный музыкальный коллектив – большой сводный хор красноярских железнодорожников.

Акция Красноярской магистрали «Поезд Победы» – дань уважения всем, кто защищал нашу Родину от фашизма, включая железнодорожников – участников боевых действий и тружеников тыла.

В период Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт играл важнейшую роль. С 1941 по 1945 годы было организовано движение 443 тыс. эшелонов, которые перевезли около 20 млн вагонов. В этих вагонах находились солдаты, раненые, гражданские лица, а также различные грузы – от боеприпасов и танков до артиллерии, автомобилей и продуктов питания. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.