Пожарные составы Северной железнодорожной магистрали подготовлены к летнему периоду в режиме усиленной готовности.

2025-04-17 16:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железной дороге 19 пожарных поездов были подготовлены для работы в весенне-летний период повышенной пожарной опасности. Каждый поезд оснащен двумя цистернами-водохранилищами, насосной станцией на вагоне, переносными электростанциями, пожарными шлангами и другим оборудованием. Экипажи поездов прошли инструктаж, было проверено пожарное оборудование. 16 поездов дополнительно оснащены цистернами-водохранилищами на 60 тонн.

На СЖД проводится ряд мероприятий по предотвращению пожаров. По мере таяния снега в регионах магистрали производится очистка полосы отвода железной дороги от мусора, сухой травы и веток, а также вырубка деревьев и кустарников. Склоны земляного полотна обрабатываются специальными средствами, которые препятствуют росту травы. Вдоль путей проводится опашка.

На станциях магистрали производится заполнение противопожарных емкостей водой и проверяется доступность подъезда для пожарной техники.

На территориях железнодорожных предприятий и производственных объектов проводятся субботники, проверяется оборудование и средства пожаротушения и водоснабжения. Для работников предприятий и локомотивных бригад организованы противопожарные инструктажи и тренировки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

