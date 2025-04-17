Пожарные составы Горьковской железнодорожной магистрали подготовлены к летнему периоду.

15:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пожарные составы на Горьковской железнодорожной магистрали готовы к весенне-летнему периоду 2025 года. Команды этих поездов вместе с сотрудниками железнодорожного транспорта уже провели пожарные тренировки для отработки действий при возгорании на объектах инфраструктуры.

Как заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, в данный момент на территории магистрали постоянно готовы к работе 26 пожарных поездов. Они расположены во всех областях Горьковской магистрали. Ежедневно на службу выходит 130 человек. Всего в составе поезда – 24 человека, а общее количество сотрудников превышает 660 человек.

Для работы в весенне-летний пожароопасный период 2025 года было дополнительно установлено 14 водяных цистерн. Каждая из них способна вместить около 70 тонн.

В апреле на станцию Зелецино в Нижегородской области был доставлен новый модуль пожаротушения. Эти устройства предназначены для размещения сотрудников дежурного караула (боевого расчета), пожарной техники, специального оборудования.

Пожарные поезда оснащены модулями навигации и связи «ГЛОНАСС», что позволяет отслеживать местоположение и перемещение каждого из них.

Стоит отметить, что пожарные поезда на железных дорогах существуют с 1917 года. Изначально они были созданы для тушения пожаров только на объектах железнодорожного транспорта (в полосе отвода железной дороги и рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД»).

Сегодня их функции значительно расширились: ликвидация аварий при разливе опасных грузов из железнодорожных цистерн, тушение пожаров в населенных пунктах а также оказание помощи спасателям в ликвидации чрезвычайных ситуаций – лесных и торфяных пожаров.

В комплектацию пожарного поезда входит: