Посетители "Орлана", направляющиеся в Верхнюю Пышму, получат возможность посетить экскурсию в Авиационном музее "Крылья Победы".

19 апреля 2025 года, в субботу, путешественники, следующие на пригородном поезде «Орлан» из Шарташа в Екатеринбург и Верхнюю Пышму (отправление с Шарташа в 11:00, с Екатеринбург-Пассажирского в 11:10 по местному времени), получат возможность посетить Музей авиации в Верхней Пышме без дополнительной платы. Это мероприятие организовано в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проводится при поддержке Свердловской пригородной компании и музейного комплекса.

Музей «Крылья Победы» является одним из наиболее значимых музеев, посвященных истории авиации Второй мировой войны. Посетители экскурсии узнают о Иване Кожедубе, самом результативном военном летчике СССР, о различных моделях самолетов, смогут взглянуть внутрь кабин и посидеть в салоне. В коллекции представлено более 40 самолетов, включая редкие экземпляры, авиадвигатели, зенитные орудия, прожекторы, образцы униформы летчиков разных стран.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону музейного комплекса и приехать туда на «Орлане» в день мероприятия. Сбор туристов состоится в 12:00 в фойе центрального входа. В кассе музея нужно будет купить билет на вход по стандартным тарифам, а для участия в экскурсии предъявить билет на «Орлан» (в печатном или электронном формате). Дата поездки должна быть 19 апреля, конечная станция – о. п. Верхняя Пышма. Музей. Затем группа под руководством гида отправится в увлекательное «путешествие». Один билет на поезд дает право на участие в экскурсии одному человеку или одному взрослому с ребенком до 7 лет.

Поезда "Орланы", курсирующие на Свердловской железной дороге между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, отправляются 5 раз в день, что представляет собой большое удобство для путешественников и экскурсионных групп. Путешественники могут выбрать любую продолжительность поездки, посетить музейные залы и вернуться домой, например, на поезде, отправляющемся из Верхней Пышмы в 16:40 или 21:46. Вагоны оснащены системами климатического контроля и очистки воздуха, современными санузлами и светодиодным освещением, а также герметичными переходами между вагонами. Обеспечены условия для комфортного путешествия пассажиров с ограниченными возможностями.

Проездные билеты на "Орлан" можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в пригородных кассах или через чат-бота Telegram "Электрички РЖД". Билеты продаются без привязки к конкретному месту. Стоимость проезда составляет 40 рублей (в рамках единого городского тарифа), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.