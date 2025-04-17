С января по март 2025 года произошло сокращение нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железнодорожной магистрали на 22%.

14:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-марте 2025 года число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги уменьшилось на 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Зарегистрировано 59 случаев.

В течение первых трех месяцев текущего года на железнодорожных переездах произошло 2 аварии с участием автомобилей и поездов. В результате этих инцидентов один человек получил травмы. Для сравнения: в январе-марте 2024 года было 8 аварий, в которых травмы получили 3 человека.

Для предупреждения аварий на железной дороге проводится комплексная программа, направленная на улучшение безопасности движения поездов и предотвращение ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За три месяца сотрудниками ГЖД вместе с транспортной полицией было проведено более 500 рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых более 55 тыс. водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.